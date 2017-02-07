07.02.2017 19:36:54

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj'ın ziyareti vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Libya'yla yakın kardeşlik ve dostluk bağları çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, Libya'daki siyasi süreç üzerinde durulması ve terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel konuların gündeme gelmesinin öngörülmekte olduğu ifade edildi.