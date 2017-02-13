13.02.2017 12:22:58

Liberman Filistinlileri topraklarından kovmayı teklif etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bütün Filistinli Arapların Filistin yönetimi altındaki topraklara gitmelerini istedi. Liberman, işgal altında tuttukları topraklarda Yahudi devleti kurulması için tüm Filistinlilerin gönderilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; İsrail savunma bakanı, tüm Filistin-İsraillilerin etnik açıdan saf bir Yahudi devleti oluşturmak için Batı Şeria'ya taşınması gerektiğini söyledi.



İsrail savunma bakanı Avigdor Lieberman İsrail medyasına verdiği demeçte işgal ettikleri Filistin topraklarında toplu bir nüfus mübadelesi istediklerini söyledi.

Liberman, "Bir Yahudi devleti istiyorum. Tek bir Filistinlinin olmadığı Yahudi devleti ve tek bir Yahudi'nin olmadığı sadece Filistinlilerin olduğu homojen bir Filistin devleti istiyorum" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin 1967 yılında yaşadıkları toprakların tamamından ayrılmasını isteyen Liberman, etnik açıdan katıksız bir İsrail devleti kurulması için tüm İsraillilerin Batı Şeria'ya taşınması gerektiğini öne sürdü.



Lieberman aynı zamanda yüzde 65'i acil yapılandırma listesinde yer alan 5 bin 500 yeni yerleşkenin işgal ettikleri topraklarda inşa edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AMONA BOŞALTILMIŞTI

Şubat ayı başında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim birimini İsrail Yüksek Mahkemesinin kararı uyarınca boşaltılmıştı.

NETANYAHU TRUMP'TAN DESTEK İSTEYECEK



Netanyahu'nun çarşamba günü Amerika Başkanı Donlad Trump ile gerçekleştireceği görüşmede, Filistinlilerin Batı Şeria'daki topraklarına daha fazla hâkim olunması hakkında görüşmelerde bulunması planlanıyor.



Netanyahu'nun Washington ziyareti, Donald Trump'ın göreve geldiği günden itibaren ilk kez İsrail'in Filistin topraklarında yerleşke inşa etmesini eleştirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.



ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Hayom" gazetesine yaptığı açıklamada, "Yerleşimlerin barış sürecine faydası yok. Kullanılabilir araziler sınırlı ve her yerleşim yeri inşasında bunlar daha da azalıyor. Bütün seçenekleri araştırmamız lazım. Ancak bunun barış için iyi bir şey olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail Parlamentosu (Knesset) geçen hafta onayladıkları tasarı ile, Batı Şeria'da 4 bin konut yapımının daha yasal olduğu açıkladı.



Bu yasa uyarınca bu toprakların asıl sahiplerine toprakları karşılığında sadece tazminat ödenecek. Bu yasayı eleştirenler, yasanın Filistin topraklarını işgal etmek anlamına geldiğini söylediler.



İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA RAĞMEN KUDÜS'ÜN DOĞUSUNU İSRAİL'E KATMIŞTI



Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın onaylanmasına rağmen İsrail yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.

Cenevre Sözleşmesi esasınca işgal topraklarında işgalciler tarafından herhangi bir yapı inşa edilmesi yasadışı ve yasaktır.



Yarım milyondan fazla İsrailli, İsrail'in 1967 yılında Filistin topraklarını işgal etmesinden sonra, Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusunda inşa ettiği 230 Yahudi yerleşkesinde yaşıyor.

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