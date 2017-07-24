24.07.2017 15:18:35

Liberman: 3 Yahudiyi öldüren Filistinli idam edilsin

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Neve Tsuf'da 3 Yahudi yerleşimciyi bıçaklayıp öldüren Filistinli'nin idam edilmesini istedi.

Facebook hesabından açıklama yapan Lieberman, askeri mahkemenin mevcut olayla ilgili olarak idam cezasını uygulama hakkına sahip olduğunu belirterek, 19 yaşındaki Filistinli saldırganın idam edilmesi yönünde çağrı yaptı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Batı Şeria'da Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde meydana gelen saldırıda aynı aileden 3 Yahudi yerleşimcinin bıçaklanarak öldüğü belirtilmişti.

Liberman'ın çağrısı bu yönde olmasına karşın, İsrail'de idam cezası bugüne dek sadece bir kez uygulamaya koyuldu. İsrail'de 1962 yılında Nazi yanlısı Adolf Eihmann asılarak idam edilmişti.

LİVNİ: İSRAİL, MÜSLÜMAN DÜNYA İLE SAVAŞTAN SADECE BİR ADIM UZAKTA

Diğer taraftan eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail medyasına yaptığı açıklamada İsrail'in Müslüman dünya ile bir din savaşına girmesinin eşiğinde olduğunu söyledi.

Livni, İsrail'in, Filistinlilerle yaşadığı durumun, İsrail'e karşı 'tüm Müslümanları kapsayan bir olaya' dönüşmesinden sadece 'bir adım uzakta' olduğu ifadelerini kullandı.

Livni bu nedenle Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin kendine güvenli olmasını ve bu tarz bir senaryoya meydan vermemesini istedi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 14 Temmuz Cuma günü silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in kapılarından ikisini pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Ardından cuma günü İsrail polisi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kararı protesto edenlerle çatışmış, 3 Filistinli çatışmalarda yaşamını yitirmişti.

Aynı gün 19 yaşındaki Filistinli saldırgan aynı aileden 3 Yahudi yerleşimciyi bıçaklayarak öldürmüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da metal dedektörler kaldırılana kadar İsrail'le diplomatik ilişkileri askıya almıştı.