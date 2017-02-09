09.02.2017 09:49:11

Lezzetli ve Renkli Kurabiyeler Forum Gaziantep'te

11 Şubat Cumartesi Forum Gaziantep'te düzenlenecek Kurabiye Süsleme Atölyesinde çeşitli malzemeler kullanılarak birbirinden lezzetli ve renkli kurabiyeler yapılacak.

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11 Şubat Cumartesi Forum Gaziantep'te düzenlenecek Kurabiye Süsleme Atölyesinde çeşitli malzemeler kullanılarak birbirinden lezzetli ve renkli kurabiyeler yapılacak.Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, kadınları bu hafta da eğitici ve keyifli bir etkinlikte ağırlamaya hazırlanıyor. 11 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 ile 18:00 arasında ücretsiz gerçekleştirilecek Kurabiye Süsleme Atölyesi, kadınlara birbirinden renkli kurabiyeler yapmayı öğretecek.Şeker hamuru ve kalıplar kullanılarak butik kurabiyelerin tasarlanacağı etkinlikte kadınlar, kurabiyelere kendi zevklerini yansıtacak. Etkinlik sayesinde kadınlar hem oluşturacaklarını konuşturacak hem de eğlenceli vakit geçirecek.Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek. Bu keyifli etkinliğe tüm kadınlar davetlidir.