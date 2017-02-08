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Leylekler Vadisi dünyaya tanıtılacak
08.02.2017 15:41:51

Leylekler Vadisi dünyaya tanıtılacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) hibe desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında dünyaya tanıtılacağı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) hibe desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında dünyaya tanıtılacağı bildirildi.

Doğal Denge Ekolojik Yaşam Üretim Tüketim ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Sezer Gökdal, Birleşmiş Milletlerin GEF-SPG programları kapsamında sağladıkları hibe desteğiyle hazırladıkları "Beyşehir Gölü-Leylekler Vadisi, Eko Turizm Altyapısının Oluşturulması Projesi"ni hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Projeyle, Beyşehir Gölü ve çevresinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasının ana hedefleri arasında yer aldığını belirten Gökdal, göl havzasındaki Leylekler Vadisi'ne gelen, konaklayan, beslenen ve üreyen leyleklerin sayısının artırılmasını da amaçladıklarını ifade etti. Projeyle birlikte bölgedeki eko turizm imkanlarının araştırılması, bunun altyapısı için planlama, projelendirme ve örnek uygulama çalışmalarının yapılması ile tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini de istediklerini anlatan Gökdal, yerelde belediye, kamu kurumları ve sivil inisiyatifin projenin sürdürülebilirliğini sağlamada kendilerine katkı ve destekler sunacağını belirtti.

Proje Leylekler Vadisi'nde pilot alan seçildi

Yeni bir proje olan çalışmanın 2017 yılı içerisinde hayata geçirileceğini ve bir yıl boyunca devam edeceğini anlatan Gökdal, proje kapsamında bir süre önce gerçekleştirdikleri toplantıda Beyşehir Belediyesi ve paydaş ilgili kurum ve kuruluşlarla da istişare ettiklerini dile getirdi. Gökdal, "Beyşehir'de küçük bir araştırma yaptık ve burasının çok önemli özellikleri olduğunu öğrendik. Burada hem doğal güzellikler, hem de kültürel tarihi değerler var. Tabi bir takım da sorunlar var. Özellikle leyleklerin ve kuşların sulak alan olması sebebiyle göl kenarındaki bu alanda konuşlandığını, leyleklerin yuva kurduğu alanlarda da bir takım sorunların olduğunu öğrendik. Dolayısıyla projemizi, özellikle Leylekler Vadisi'nde pilot alan olarak seçtik. Leyleklerin sayılarının arttırılmasını, bir takım sorunlardan dolayı telef olan leyleklerin kurtarılmasını, bir gözlem evi yapılarak bu leyleklerin izlenmesini, bu gözlem evine bir kamera kurularak internet üzerinden dünyanın her yerinden leyleklerin izlenmesini sağlamak arzusundayız. Ayrıca, bölgede küçük küçük eğitim programları yaparak hem kadınlarımıza hem gençlerimize bu alanda eko turizm oluşturulması ve farkındalık oluşturmak konusunda bilgiler vermek istiyoruz. Projemize, Beyşehir Belediyesinin yanı sıra, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitimi Merkezi, Yeşildağ Mahallesi Muhtarlığı da destekliyor. Böyle bir proje ve bu kapsamda hep birlikte bir yıl süresince bu alanda çeşitli çalışmalar sergileyeceğiz. Özelikle çalışma alanımız Yeşildağ ve leylekler vadisi olacak" diye konuştu.

Hedeflere ulaşmak için çeşitli çalışmalar yapılacak

Söz konusu hedeflere ulaşmak için ilgili proje çerçevesinde, eko turizm altyapısı ve bölgenin tanıtımı için haritalama ve şematik planlama, kuş gözlemevi, barınak gibi örnek tiplerin projelendirilmesi, leylek yuva platformlarının imal edilerek yerlerine yerleştirilmesi, tanıtım broşürü ve rehber kitabın tasarlanarak bastırılması, leylek yuvalarının gözlenmesi için kuş gözlem evine bir kameranın kurulumu, tanıtım, uyarı ve yönlendirme tabelalarının üretilerek uygun yerlere yerleştirilmesi, doğayı ve çevreyi tanıma doğa rehberliği konusunda ve farkındalık oluşturmak adına bölgede öğrenim gören öğrencilere bölgeyi tanıma ve doğa rehberliği eğitimlerinin verilmesi, ev ekonomisi, ürün üretim, paketleme ve pazarlama, markalaşma konularında farkındalık adına yörede yaşayan kadınlara seminer verilmesi çalışmalarının yürütüleceği ifade edildi.

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