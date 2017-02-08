08.02.2017 17:11:34
Leyla Zana mahkemeye sevk edildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kent girişinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, getirildiği
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kent girişinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, getirildiği adliyede, adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen HDP Ağrı Milletvekilli Leyla Zana, Silvan ilçesinden kente geldiği sırada, kent girişindeki bir kontrol noktasında durdurularak, gözaltına alınmıştı. Zana, Diyarbakır Adliyesine getirilmişti. Savcılıkta ifadesi alınan Zana, adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.
(Aydın Yorat/İHA)
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