20.07.2017 13:19:53

Leyla Zana ile ilgili önemli gelişme!

TBMM Başkanlık Divanı, Ağrı Milletvekili Leyla Zanan'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebini Meclis Karma Komisyonuna iletti.

Yemini geçersiz sayıldığı için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme geldi.

TBMM Başkanlık Divanı toplantısının ilk gündem maddesi, “Anayasanın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmaması” ile ilgili cetvel ve Zana'nın bu konuda yaptığı itiraz oldu. TBMM Başkanlık Divanı, Ağrı Milletvekili Leyla Zanan'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebini Meclis Karma Komisyonuna iletti.