11.02.2017 20:16:36

Levyeli hırsız polis tarafından yakalandı

Zonguldak il merkezinde ki bazı iş yerlerine levye kullanarak girerek birçok hırsızlık olayını gerçekleştiren ve kamuoyunda 'Levyeli hırsız' olarak adlandırılan kişi polis tarafından yakalandı.

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Zonguldak il merkezinde ki bazı iş yerlerine levye kullanarak girerek birçok hırsızlık olayını gerçekleştiren ve kamuoyunda 'Levyeli hırsız' olarak adlandırılan kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezindeki Atatürk Kültür Merkezi yakınlarında bulunan birçok işyerine giren hırsızlık şüphelisi için özel ekip oluşturan Zonguldak İl emniyet Müdürlüğü, kısa sürede sonuç aldı.Çok sayıda MOBESE ve iş yerlerinde ki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin verdiği bilgiler doğrultusunda Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri 'levyeli hırsız' olarak bilinen S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.