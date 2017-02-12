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Levent Nazifoğlu: 'Böyle goller yersen, şampiyon olamazsın'
12.02.2017 22:31:18

Levent Nazifoğlu: 'Böyle goller yersen, şampiyon olamazsın'

Galatasaray Yöneticisi ve Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, yenilen gollere dikkat çekerek, 'Böyle goller yersen, şampiyon olamazsın' dedi.

Galatasaray Yöneticisi ve Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, yenilen gollere dikkat çekerek, "Böyle goller yersen, şampiyon olamazsın" dedi.

Galatasaray Yöneticisi ve Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu, Kayserispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarların yaptığı protestoların haklı ancak, zamansız olduğunu söyleyen Nazifoğlu, "Takım başarısız olduğu zaman protesto normaldir. Herkes takımın başarılı olmasını istiyorsa, bu protestoyu maçtan sonra yaparsa daha iyi olur. 65'te başladılar, hatta ilk yarının sonunda başladılar. Ancak kazanmak için son saniyeye kadar desteklemek gerekir. Sonrasında isterlerse yönetimi, hocayı, futbolcuları protesto etsinler, haklıdırlar da. Ama tabii ki kendi kararları. Çok önemli bir haftaydı bizim için. Kazansaydık ikinci duruma gelecektik. Bu haftayı yok sayıyoruz. Bütün takımlar puan kaybetti. Çok klişe olacak ama önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Kafa golleriyle ilgili olarak, maalesef uzun stoperlerimiz yok. Devre arasında istedik ama alamadık böyle oyuncular. Rakip de durumu iyi analiz etmiş" dedi.

"Hocayla yola devam edeceğiz"

Riekerink'in gönderilmesinin söz konusu olmadığını da söyleyen Nazifoğlu, "Hocanın değişmesiyle ilgili olarak şu anda bir okazyonumuz olsa, şu anda kimi getirebilirsin ve ne kadar yararlı olur? Bunu öngörmememizin nedeni, yeni bir değişiklik takıma yarardan çok zarar getirir. Yönetim olarak görüşümüz, yeni gelecek olan ismin, 3 ya da 4 hafta kaybettireceğidir" diye konuştu.

"Ödemeler takıma iyi gelmedi"

Uzun bir aradan sonra takıma yapılan ödemelerin, futbolcuları rahatlattığını söyleyen Galatasaraylı yönetici, "Demek ki ödemeler iyi gelmedi. Maalesef takımımızın organizasyonu Wesley'e çok alıştı. O olmadığı zaman takım bocalıyor. Wesley yokken Selçuk'un da olmaması da eklenince tabii ki bu sorumluluğu alacak kişiyi bulamadık orta sahada. Tolga'nın da 1 haftalık idman şansı olmasından dolayı, kuvvetli şekilde orta sahada beklediğimiz top kapma kuvvetini göremedik. Top kazanamadık, karşı takım da aksine çok hırslı ve dinçti. Bizden daha hazır bir görüntüdeydiler. Wesley olmadığı zaman takımın görüntüsü bu oluyor" ifadelerini kullandı.

"Burada duygusal konuşabilirim"

Son dakika iptal edilen golle ilgili olarak da konuşan Levent Nazifoğlu, "Son dakikada iptal edilen golde, bana göre faul yok. Ama burada ne kadar objektif bakabiliyorum bilmiyorum. Oyuncuya bir hamle var gibi, ama sanki oyuncu yanlış hamleden dolayı önde kalınca, kendini atıyor gibi. Ama dediğim gibi burada duygusal olabilirim. Karabük maçındaki penaltının verilmemesi gibi, Emre'nin penaltısının verilmemesi gibi bir yorum yapamam burada hakemle ilgili" dedi.

"Hocayla problemimiz olmadı"

Yönetim kurulunda teknik direktörle ilgili bir problem olmadığını belirten Nazifoğlu, "Yönetim kurulu toplandığımız zaman, sizler gibi bizler de taraftarız ve herkes fikrini söylüyor. Tabii ki hocayla ilgili olarak muhtelif alternatifleri görüyoruz. Hocayla herhangi bir konuşma yapmadık ve problemimiz olmadı. Şampiyonluk şansımızda bir sıkıntı yok. Ama her hafta gelen 2 ortayı gol yiyeceksek, şampiyon falan olmayalım. Tamam rakipler kaybetti ama, bu hafta da 3 puan kazanıyorsunuz, öbür hafta da 3 puan. Bu hafta kazansak, Rize ve Beşiktaş'a yenilsek, ne anlayacaktık ki bu işten. Takımla devamlı Florya'da toplantı yapıyoruz. Ama dediğim gibi takım maalesef belli bir yaşın üzerinde ve her hafta periyodik sakatlıklar geliyor. Bu daha önce de söylediğim bir sıkıntı. Bu sezon sonuna kadar da devam edecektir bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"Yazılan isimlerle görüşmedik"

Her hafta bir teknik direktörün Galatasaray'a getirildiğinin altını çizen başarılı yönetici, "Bu konunun bu kadar ayyuka çıkmasının nedeni basın. Seyircinin de aklı karışıyor. Yorumculara bakıyorum, birisi bir yalan atıyor, geceleri bazen uykusuz kalınca, programların tekrarını izliyorum, birisi bitiyor, başka bir isim ortaya çıkıyor. Bugüne kadar çıkan isimler Tudor, Hasan Şaş, Raşit Çetiner, Abdullah Avcı, Fatih Terim Bu isimlerin hiçbirisiyle görüşmedik. Haber olmayınca bunlar yazılıyor, yorumcular da bunları konuşuyor. Önümüzdeki sezondan önce, bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı istiyoruz. Bir dahaki seneye transfer için scout ekibimiz çalışıyor. Biz hocamızla ilgili olarak bu seneyi düşünüyoruz" dedi.

"Hocayı koruyamadık"

Teknik Direktör Riekerink'le ilgili olarak herkesin yorum yaptığını söyleyen Levent Nazifoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Burada en büyük problem, hocaya herkes dokunabildi. Başta benim zaafım oldu, hocayı bir türlü koruyamadık. Her gün, 'Bu gelecek, bu gidecek', 'zaten altyapı hocası' lafları oldu. İnsanların ağzına sakız olur vaziyette devam etti ve hoca bu yüzden güçsüz göründü. Bugün kazansaydık, methiyeler düzdüğünüz Abdullah Avcı, ki bütün methiyeleri hak ediyor Abdullah Hoca, biz methiyeler düzülen Abdullah Hoca'nın takımını geçmiş olacaktık. Bu kadar acımasız olmamak lazım. Sadece o günü kurtarmak için, dışarıdan gelen bir insanı yerden yere vurmamak lazım. Herkes hocaya dokunmaktan büyük bir zevk aldı."
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