10.05.2017 11:48:53

Lena Erdil kürsüye çıktı

PWA Windsurf Dünya Turu Kadınlar Slalom kategorisinde yarışan Lena Erdil, Güney Kore ayağında 2.'lik elde etti. Geçtiğimiz yıl da Güney Kore'de ikincilik elde eden Erdil, bu yılki yarışlara da iyi bir başlangıç yapmış oldu.

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PWA Windsurf Dünya Turu Kadınlar Slalom kategorisinde yarışan Lena Erdil, Güney Kore ayağında 2.'lik elde etti. Geçtiğimiz yıl da Güney Kore'de ikincilik elde eden Erdil, bu yılki yarışlara da iyi bir başlangıç yapmış oldu.PWA Windrsurf Dünya Turu Güney Kore ayağında yarışan Lena Erdil, kadınlar slalom kategorisinde ikincilik elde etti. Aruba'lı sporcu Sarah-Quita Offringa'nın çok iyi bir çıkış yaparak başladığı yarışta rakibini bitiş çizgisine kadar kovalayan Erdil, Ulsan'da ikinci olmayı başardı. Yakaladığı bu başarıyla dünyada ikinci sıraya yerleşen Sporassist sporcusu Lena Erdil, listenin başındaki Offringa ile dünyanın en iyisi olabilmek için diğer ayaklarda mücadele edecek. PWA turunda bir sonraki yarış 11-16 Mayıs tarihleri arasında Japonya-Yokosuka'da koşulacak.