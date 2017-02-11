12.02.2017 02:52:20

Le Pen: Yahudiler İsrail vatandaşlığını bırakmalı

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, çifte vatandaşlığa karşı olduğunu İsrail örneği üzerinden ifade etti.

Mepanews'in haberine göre Le Pen, France 2 TV'de yaklaşan Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamada eğer seçilirse, Fransa vatandaşlarının AB dışındaki ülkelerle çift vatandaşlık sahibi olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Fransa toplumunda geniş bir yer tutan İsrailli Yahudiler hakkında özellikle sorulduğunda Le Pen şöyle yanıtladı: İsrail bir AB üyesi değil. Bu yüzden Fransa-İsrail çift vatandaşlığına izin verilmeyecek.

Le Pen bu yasağın ABD ve Kuzey Afrika vatandaşlarını da kapsayacağını belirtti. Fakat AB üyesi ülkeler ve Rusya, yani Le Pen'in ifadesiyle "Avrupa ulusları" bu yasak kapsamında değil.

Anti-semitizm ile suçlanan Ulusal Cephe Partisi, Marine Le Pen'in babası tarafından kurulmuştu. Partinin bu imajını nispeten yumuşattığı ifade edilen Le Pen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday. Le Pen, Emmanuel Marcon'un ardından ikinci sırada olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta Le Pen, dini sembollerin halka açık yerlerde kullanımını yasadışı hale getirme kapsamında Yahudilerin kullandığı bir takke olan Kipa'nın kullanımını yasaklamaya destek verdiğini belirtmişti. "Radikal İslam'a karşı savaşta bazı şeylerin feda edilmesi gerektiğini" belirten Le Pen bazı Yahudilerin tepkisini çekmişti.

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