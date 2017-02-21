21.02.2017 13:11:53

Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi

Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Le Pen, Lübnan temasları kapsamında müftüyle görüşmesi sırasında başörtüsü takması istenince görüşmeyi terk etti.

Ülkesinde yaşayan Müslüman nüfusa yönelik yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Le Pen'in dün başladığı Lübnan temasları kapsamında bu sabah Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi planlanıyordu. Le Pen görüşme yerine geldiğinde, müftülük yetkilileri Le Pen ve beraberindeki heyeti ellerinde başörtüsü ile karşıladı. Müftü ile görüşmesinde başörtüsü takmayı reddeden Le Pen, görüşme mekanını terk etti.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğinden açıklanan rakamlara göre, Fransa'daki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lübnan'da yaşayan Fransız vatandaşı 15 bin kayıtlı seçmenin yüzde 64'ü oy kullandı. Bu nedenle Beyrut, Fransa cumhurbaşkanı adaylarının kampanya sürecinde ziyaret ettiği önemli duraklar arasında yer alıyor.