06.02.2017 23:56:21

Le Pen, Fransa'yı NATO'dan da çıkaracak

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday Marine Le Pen, seçim kampanyasını başlattı.

Ulusal Cephe, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Fransa'nın Lyon kentinde düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıyla başlattı. Toplantıda Marine Le Pen'in seçim programı da tanıtıldı.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, "Fransa'nın kendisinin olmayan savaşların içine çekilmesine izin verilmemeli” ifadesine yer verilen programda Fransa'ya göçün büyük ölçüde kısıtlanması, Fransız ekonomisi için korumacı önlemler alınması ve Fransa'nın AB'den ayrılması konusunda referandum yapılması gibi maddeler yer alıyor.

AB'nin başarısızlığa uğradığını öne süren Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa Birliği'yle Fransa'nın üyelik koşullarını yeniden müzakere edeceğini söyledi. Ulusal Cephe lideri bu müzakerelerden de sonuç alınamaması halinde üyelikte kalıp kalmama konusunu referanduma taşıyacağını vurguladı.



"Özgür, bağımsız ve demokratik bir ülke" istediğini dile getiren Le Pen, "Küreselleşme, kölelerin, işsizlere satılmak üzere üretim yapması demektir. Ulusal Cephe buna çözüm olarak akılcı korumacılık ve ekonomik milliyetçilik temelinde bir yerel ihtilal öneriyor" diye konuştu.

Le Pen, İngiltere'nin Brexit modeline benzeyen Frexit planını savunduklarını daha önce kamuoyuna açıklamıştı.



Partinin seçim organizasyonu başkanı David Rachline ise, "Fransa'yı yeniden düzene kavuşturmak için 144 adım" adı altında düzenlenen iki günlük toplantıda bu bağlamda güvenlik güçlerinin çok büyük oranda güçlendirilmesi, Schengen Bölgesi'nden ayrılma ve ulusal para birimi uygulamasına geri dönülmesi gibi adımlar atılması gerektiğini kaydetti.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sosyalistlere fazla şans tanınmayan Fransa'da seçim yarışının ikinci turda Ulusal Cephe ile Cumhuriyetçiler arasında geçmesi bekleniyor.

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