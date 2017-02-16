16.02.2017 14:46:56

Le Pen'den İngiltere'ye bir kez daha Brexit desteği

Aşırı sağcı Le Pen 'İngiltere, 'AB hapishanesinden' kaçtığı için cezalandırılmamalı' dedi.

İngiliz gazetesi The Telegraph'a konuşan Le Pen, cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması halinde hükümetinin Brexit sonrası İngiltere ile yeni bir ikili ilişki geliştireceğini belirtti.



48 yaşındaki aşırı sağcı politikacı "Bir ülkeyi cezalandırmanın anlamı nedir? Eğer siz AB'nin bir hapishane olduğunu ve bundan kaçmanın cezalandırlması gerektiğini düşünmüyorsanız, bu anlamsız" dedi.

"İngiltere ile zarar gören ilişkimizi yeniden inşa etmek istiyorum" diyen Le Pen "Bir halk kendi kaderine karar verir. Bir ülkeyi kendi çıkarına karşı ya da demokratik sürece karşı bir eyleme zorlayamazsınız" dedi.

"FRANSA, AB'NİN SİYASİ KALBİ"

Brexit'in kendi kampanyası için 'güçlü bir silah' olduğunu belirten Le Pen, ülkesinin Euro bölgesinden ayrılması isteğinin gerçekleşmesi halinde bunun tüm üye ülkelere 'şok dalgaları' göndereceği uyarsında bulundu. Le Pen "Fransa Avrupa'nın siyasi kalbi. Euro'dan ayrıldığımız anda tüm proje çöker" dedi.

LE PEN AB'YE KARŞI OLAN SÖYLEMİNİ YUMUŞATMIŞTI

Le Pen, İngiltere'de Brexit'in referandum ile onaylanmasının ardından geçen sene Fransa'nın da aynı adımı izlemesi gerektiğini savunmuş ancak bu yıl söylemini yumuşatmıştı. Geçen ay RMC radyosuna verdiği röportajda Le Pen "Fransa'ya bağımsızlığını geri getirmek için AB ile görüşmeliyiz" demişti.



FREXİT

Le Pen, görüşmelerin başarısız olması halinde 'Frexit' için referandum yapacağını belirtiyor. Ülkede yapılan bir ankete göre Fransızların yüzde 33'ü Frexit'i onaylıyor.

"LE PEN İLK TURUN GALİBİ OLACAK"

'Opinionway' tarafından yapılan ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminin nisanda yapılacak ilk turunda Le Pen oyların yüzde 26'sını alıp ilk sırada yer alacak. Ankete göre ilk turda Le Pen'in rakipleri bağımsız aday Emmanuel Macron yüzde 21, merkez sağın adayı Francois Fillon ise yüzde 20 oranında oy toplayacak.

"İKİNCİ TURDA GERİDE KALABİLİR"



Ancak 2. turda Macron'un yüzde 62 oy alarak Le Pen'i geride bırakacağı tahmin ediliyor. 2. turda Fillon'un da yüzde 57 oranında oy alıp Le Pen'i geride bırakacağı öngörülüyor.

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