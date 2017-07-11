11.07.2017 11:20:27

Lazio, Tolgay Arslan'ı resmen istedi!

Lazio'nun, Milan'a transfer olması beklenen kaptan Lucas Biglia'nın boşluğunu Tolgay Arslan ile doldurmak istediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sözleşmesi 2018'de bitecek olan Arjantinli orta saha oyuncusu adım adım Milan'a gidiyor. Lazio'nun ise Biglia'nın gidişine hazırlıklı olduğu ve hedefindeki ismin Beşiktaş'ın Türk asıllı Alman oyuncusu Tolgay Arslan olduğu vurgulandı.

Haberde, Biglia'nın yerine düşünülen Tolgay'ın değerinin 5 milyon euro civarında olduğu belirtildi.