18.02.2017 19:15:03

Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransalı mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Suriye ve Libya'yı görüştü.

AA'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Fransız mevkidaşı Ayrault ile bir araya geldi.

Lavrov ve Ayrault görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye krizi ile Libya'daki son durumu detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

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Lavrov, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se ile Lavrov görüşmesinde, Kore Yarımadası'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Lavrov'un Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Yukia Amano ile İran'ın nükleer programı ve atom enerjisinin barışçıl kullanımı gibi konuların görüşüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Lavrov'un, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ve Avusturya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Sebastian Kurz ile görüştüğü ifade edildi.

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