01.02.2017 16:52:19

Lavrov: Üçlü mekanizma çalışmaya başladı

Lavrov, Suriye'deki ateşkesi denetlemek amacıyla kurulan üçlü mekanizmanın göreve başladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki ateşkesi denetlemek amacıyla Rusya, Türkiye ve İran tarafından oluşturulan ortak mekanizmanın çalışmaya başladığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumunda konuşan Lavrov, Suriye'deki ateşkes sürecini takip için oluşturulan üçlü mekanizmanın çalışmaya başladığını ve Suriye rejiminin genel olarak ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Lavrov, üçlü mekanizmanın çalışmaya başladığı tarihe dair net bilgi vermedi.

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