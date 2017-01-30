30.01.2017 15:33:42

Lavrov: Irak'a IŞİD'le mücadelede destek isterse hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak'ın Moskova'dan IŞİD'le mücadelede ek destek talep etmesi halinde buna olumlu yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

Eritreli mevkidaşı Osman Saleh ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, talep gelmesi halinde Irak'a IŞİD'le mücadele alanında en azından istihbarat değişimi ve çeşitli konularda ek destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Sputnik'in haberne göre "IŞİD'in sadece Suriye'de değil, Irak'ta da etkili olduğunu unutmayacağız. Bağdat'ta Irak, Rusya, İran ve Suriye'nin yer aldığı istihbarat merkezi faaliyet gösteriyor" diyen Lavrov, IŞİD'in farklı ülkeler ve bölgelerde etkin olmasından dolayı Bağdat'taki mekanizmanın IŞİD'le mücadele faaliyetlerini daha etkili koordine etmek için kullanılabileceğinin altını çizdi.

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