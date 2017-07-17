17.07.2017 16:01:01

Lavrov: ABD güpegündüz soyuyor

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir kaynağın ''ABD, el koyduğu Rus diplomatik mülklerini, karşılığında bir şeyler almadan iade etme niyetinde değil'' açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un tutumunu 'güpegündüz soygun' olarak nitelendirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, "Kaynak gizli mi? Demek ki, vicdanlarının temiz olmadığını anlıyorlar. Olayın özüne bakacak olursak, bu güpegündüz yapılan bir soygundur. Böyle bir şey olabilir mi? İki taraflı hükümetlerarası bir belgeyle güvence altında bir mülke el koyun ve onu iade etmek için de 'benim olan benimdir, senin olanıysa paylaşalım' prensibine göre hareket edin" ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİNDE AKLISELİM KİŞİLER OLDUĞUNDAN EMİNİM

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Rus diplomatik mülklerine el koyma ve 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının eski Başkan Barack Obama yönetimi tarafından alelacele alındığını çok iyi anlayan aklıselim kişiler bulunduğundan emin olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Obama yönetiminin, ikili ilişkilerin Trump yönetimi tarafından bir daha düzeltilememesi için ilişkilere nasıl zarar vereceğini bilemediğini vurguladı.

Öte yandan Lavrov, "Maalesef, ABD'de yaşananlarla ilgili 'gizli' Rus etkisi kanalları arama konusundaki bu ateşli eğilim, azalmayacak ve istisnasız olarak tüm ülkelerin ilgi gösterdiği uluslararası ilişkilerde normal iş birliği kurma hususunda daha fazla güven oluşturmayacak" diye konuştu.

ABD'DEKİ RUSYA'YA AİT BİNALARA EL KOYULMUŞTU

Eski Başkan Barack Obama, Aralık 2016'nın sonunda başkanlık seçimlerine müdahale edildiği ve Rusya'daki ABD'li diplomatlara baskı yapıldığı iddiasıyla Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat İdaresi (GRU) da dahil olmak üzere bazı Rus kurum ve kuruluşlarına yaptırım uygulama ve 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bunun yanında Washington yönetimi, Rus diplomatik mülkü olan New York'taki Rusya Daimi Temsilciliğe ait 'yazlık kampı' ve Washington'daki Rusya Büyükelçiliği binasına el koymuştu.