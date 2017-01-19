19.01.2017 14:04:43

Lavrov: ABD, Astana'daki Suriye görüşmelerine davet edildi

Rusya Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek 'Suriye' görüşmelerine ABD'yi davet ettiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Dün de söylediğim üzere ABD'yi davet ettik" dedi. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi: "Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceklerini umuyoruz."

Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' ifade etmişti.

İRAN ABD'NİN KATILIMINA KARŞI

Rusya Washington'ı İran'ın bu konudaki tüm itirazlarına rağmen davet etti. Dün Tasnim haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin Astana'da bulunmasına karşıyız. Onları davet etmedik, görüşmede var olmalarına karşıyız" dedi.

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