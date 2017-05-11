11.05.2017 22:23:01

'Latin alfabesine geçiş Türk dünyasında birliği sağlayacak'

-Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali: -'Kazakistan'ın hazırlayacağı Latin alfabesinin Türk dünyasında birliği sağlayacağını düşünüyoruz'

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan'ın Latin alfabesine geçmesinin Türk dünyasının birlikteliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkistan'ın Türk Dünyası 2017 Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde yarın Uluslararası Gazeteciler Forumu tarafından düzenlenecek "Türk Dünyası ve Enformasyon Alanı" konulu forumdan önce AA muhabirine açıklama yapan Kıdırali, Kazakistan'ın Latin alfabesine geçme kararının, Türk dünyasındaki iletişimi güçlendireceğini vurguladı.

Kıdırali, "Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan günümüzde Latin alfabesini kullanıyor. Bizim (Kiril alfabesini kullanmamızdan kaynaklanan) alfabe farklılığı dilimizi biraz uzak gibi gösteriyor. Alfabe bir olduğu zaman dillerimizin ne kadar yakın olduğunu göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın Latin alfabesini benimsemesinin, ülkeyi Türk dünyasına olduğu kadar Batı medeniyetine de daha fazla yakınlaştıracağını dile getiren Kıdırali, "Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kesin kararını ortaya koydu. Çalışma grupları şu anda tekliflerini hazırlıyor. Kazakistan'ın hazırlayacağı Latin alfabesinin, Türk dünyasında birlikteliği sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Foruma Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan, Bulgaristan ve diğer Türk devletlerinden gazetecilerin katılacağını kaydeden Kıdırali, Türk dünyasında hizmet veren gazetecilerin bir araya geleceği forumda, Türk dünyası için ortak bir televizyon kurma projesinin ve enformasyon çağında bilgi paylaşımı konusunun tartışılacağını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 12 Nisan'da "Egemen Kazakistan" gazetesinde yayımlanan makalesinde, ülkesinin 2025 yılına kadar tamamen Latin alfabesine geçmesi gerektiğini belirtmişti.

Kazakistan, 1929'dan 1940'a kadar Kazak Latin alfabesini kullanmış, daha sonra Kiril alfabesine geçmişti.