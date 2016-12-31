31.12.2016 22:55:25

Lastik yakan muhtar gözaltına alındı

Siverek ilçesinde elektrik kesintilerini protesto ederken lastik yakan muhtar gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, elektrik kesintileri ilçede protesto edilirken, gündüz saatlerinde trafosu yanan Camikebir Mahallesinde toplanan bir grup vatandaş lastik yaktı. Olay yerine gelen polis ekipleri lastiği yaktığı belirlenen mahalle muhtarı E.O.'yu gözaltına aldı.

Muhtar emniyete götürülürken, yanan lastik de polis tarafından söndürüldü.

Öte yandan Kale Mahallesi'nde de elektrikleri kesik olan bir grup mahalleli yol kapatarak lastik yaktı. Yakılan lastikler olay yerine gelen polisin haber verdiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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