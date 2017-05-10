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Lastik şişirirken canından oluyordu
11.05.2017 09:00:08

Lastik şişirirken canından oluyordu

Manisa'nın Kula ilçesinde, lastik tamir atölyesinde bir tıra ait lastiğin kompresör ile şişirildiği sırada patlaması büyük korkuya sebep oldu. Şişirme esnasında atölye önünde bulunan 3 kişiden biri, yüksek basınçla patlayarak üzerine düşen lastiğin altından yara almadan kurtulurken, yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, lastik tamir atölyesinde bir tıra ait lastiğin kompresör ile şişirildiği sırada patlaması büyük korkuya sebep oldu. Şişirme esnasında atölye önünde bulunan 3 kişiden biri, yüksek basınçla patlayarak üzerine düşen lastiğin altından yara almadan kurtulurken, yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay, Kula Küçük Sanayi Sitesinde bir lastik tamir atölyesinde meydana geldi. İlçede kömür ticaretiyle uğraşan iş adamı Emre Sarıkaya, tırlarına ait lastiklerinin bakımı için yakın bir arkadaşıyla birlikte sanayi sitesinde Erdoğan Yılmaz'a ait atölyeye geldi. Sarıkaya ve yanındaki arkadaşı lastikleri Yılmaz'a teslim ettikten sonra atölye önünde derin bir sohbete koyuldu. Kompresör ile lastiklere hava basmaya başlayan atölye sahibi Erdoğan Yılmaz, bir yandan da Emre Sarıkaya ve arkadaşlarıyla sohbet etmeyi sürdürdü. Şişirme esnasında bir anda patlayan lastik, yüksek basınçla birlikte Emre Sarıkaya'nın üzerine düştü. Bu sırada şişen lastiğin hemen önünde bulunan Emre Sarıkaya, arkadaşı ve Erdoğan Yılmaz büyük şok yaşadı. Kısa süreli şokun ardından Sarıkaya'nın üzerindeki lastiği kaldıran Yılmaz, kulaklarını tutarak atölyenin önünden uzaklaştı. Gürültüyü duyan çevredeki esnaf da atölye önüne gelerek, basınca maruz kalanlara yardımcı oldu. Şans eseri patlama esnasında atölye önünde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu. Yaşanan olay atölyenin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Patlama sonrası kısa süreli lastiğin altında kalan iş adamı Emre Sarıkaya, olay anını şöyle anlattı:

"Kendi tırlarımın lastiklerini yaptırmaya gelmiştik. Lastikler söküldükten sonra arkadaşımla muhabbet ediyorduk. Bu sırada hava basılmaya başlandı. Çay içerken bir anda patladığını hissettik. Patlama ile birlikte oluşan hava basıncıyla bir çınlama oluştu. O anda şoka girince bir şey hissetmedim. O basınçla lastik üzerime düşünce bir anda kulaklarım tıkandı yere düştüm. İlk başta acı falan hissetmedim. Arkadaşlarımız da üzerimdeki lastiği kaldırdılar ben de kalkmaya çalıştım. Şükür ki bu Allah kurtardı."

Lastik tamiratı yapan meslektaşlarına bu tip talihsiz olaylar karşısında uyarılarda bulunan atölye sahibi Erdoğan Yılmaz ise "Yaklaşık olarak 7 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmemişti. Şirketin lastik tamiratını gerçekleştiriyordum. Lastiğe hava basarken bu talihsiz olay başımıza geldi. Allah'a şükürler olsun gerek Emre, gerekse yanımızdaki diğer arkadaşımız yara almadık. Sadece basınç yüzümüze vurduğu için gözlerimde geçici bir rahatsızlık var. Allah nasip ederse birkaç güne kadar bir şeyimiz kalmaz. Bu işi yapan meslektaşlarıma da şunu söylemek istiyorum. Kafes kullanmalıyız. Biz kafes kullanmadık, bizi Allah korudu 'vah' demedik, bizden sonrakiler de 'keşke' demesin diye kafes kullanmayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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