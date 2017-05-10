10.05.2017 19:00:22

Lastik içinde kaçak sigara yakalandı

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında N.M.'nin sürücüsü olduğu 33 plakalı çekici ve 47 plakalı dorsenin lastikleri içine gizlenmiş vaziyette toplam 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca ekipler tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise Organize Sanayi Bölgesi'nde B.M.'nin kullandığı 47 plakalı çekici ve dorsesinde toplam 2 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.Her iki aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.