10.02.2017 17:37:02

Lastiği patlayan araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan araç, elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan araç, elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat Kasaplar Mahallesinden Kavaklı Mahallesine gitmekte olan Öznur Y. yönetimindeki 34 JAY 50 plakalı araç, sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazayı araç sürücüsü burnu bile kanamadan atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Y.Y., Y.Y. ve M.K yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.