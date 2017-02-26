27.02.2017 10:02:12

Lapsekili avcılardan özçekimli kapanış

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir araya gelen onlarca sporcu, domuz sürek avıyla 2016-2017 av sezonunu kapattı.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir araya gelen onlarca sporcu, domuz sürek avıyla 2016-2017 av sezonunu kapattı.Lapseki Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü bünyesinde yer alan onlarca sporcu hafta sonu düzenlediği domuz sürek avıyla sezonu kapattı. Kulüp Başkanı Hakan Can yaban hayvanlarının üreme ve yavrulama dönemine girdiğine işaret ederek 2016-2017 av sezonunu toplu olarak kapattıklarını söyledi. Doğal yaşam dengesinin önemine dikkat çeken Can, "Bu dönemden sonra yaban hayvanlar üreme dönemine girecek. Sürdürülebilir bir avcılık için yabani hayvanlara zarar verilmemesi, doğal ortamında rahatsız edilmemesi ve çoğalabilmelerine imkan tanınması şart. Bilinçli bir avcılık prensibiyle tüm Lapsekili avcılar yeni sezonu bekleyecektir" dedi. Av sporuyla uğraşan onlarca sporcu sezon sonu hatırası olarak toplu halde selfie çekti.