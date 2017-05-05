06.05.2017 13:33:06

Lapseki TSM'den ilköğretim öğrencilerine hijyen eğitimi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe İlköğretim Okulu'nda öğrencilere temizlik ve kişisel hijyen konusunda eğitim verildi.

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe İlköğretim Okulu'nda öğrencilere temizlik ve kişisel hijyen konusunda eğitim verildi.Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) görevli hemşireler tarafından verilen eğitimlerde slayt gösteriminden yararlanıldı. Hijyen kurallarına uyulması halinde birçok hastalığın önlenebileceğine değinen yetkililer, ellerin sık sık bol su ve sabunla yıkanmasını tavsiye etti. Eğitimler ilçe merkez, belde ve köylerde yer alan eğitim kurumlarında devam edecek.