01.03.2017 10:19:06

Lapseki'de vergi haftası etkinlikleri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 28'inci Vergi Haftası kapsamında Mal Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller tarafından kurum ziyaretleri yapılıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 28'inci Vergi Haftası kapsamında Mal Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller tarafından kurum ziyaretleri yapılıyor.Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 28'inci Vergi Haftası kapsamında Mal Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller tarafından kurum ziyaretleri yapılıyor. İlçe mal Müdürü Murat Başer Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Etkinliklerin devam edeceğini aktaran Başer bu yıl 28'inci Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada " Lapseki vergi tahsilatında iller arasında iyi durumda. Bildiğiniz üzere vergi dairesi başkanlıklarının asli görevi tahsilata yönelik durumdadır. Kayıt dışılıkla mücadele ve kayıt altına alınan mükellefler bu görev içerisindedir. Çanakkale'de vergi dairesi başkanlığı defterdarlık olarak hizmet ediliyor. Buna rağmen vergi dairesi başkanlıklarıyla yarışır durumdayız. Bunun yanında hafta boyunca verginin hem ülke açısından hem de vatandaşlar açısından önemini kavrayacak açıklamalarla ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Mal Müdürü Başer Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a 28'inci Vergi Haftası için hazırlanan mavi rozet taktı.