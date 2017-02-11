11.02.2017 13:10:48

Lapseki'de hayat boyu öğrenme toplantısı

Lapseki Halk Eğitim Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

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Lapseki Halk Eğitim Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.Lapseki Halk Eğitim Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda 2017-2018 yılında açılacak olan kursların değerlendirmesi yapıldı. Çalışmalar hakkında istişarelerinde masaya yatırıldığı gündemde taleplere göre yeni kurslar açılabileceği yer aldı. Toplantıya katılanlar arasında Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kehye, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Avdan, İlçe Müftüsü Remzi Karadoğan ve okul müdürleri yer aldı.