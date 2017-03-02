02.03.2017 10:42:08

Lapseki belediyesi bebek emzirme kabinini hizmete açıyor

Lapseki Belediyesi tarafından Sahil Sosyal Tesislere yeni anne olanlar için bebek emzirme kabini açılıyor.

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Lapseki Belediyesi tarafından Sahil Sosyal Tesislere yeni anne olanlar için bebek emzirme kabini açılıyor.Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sahil boyunda yer alan sosyal tesislere bebek emzirme kabinleri yerleştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptığı açıklamada " Annelerin, emzirme ve alt değiştirme gibi çeşitli bebek bakımlarını daha rahat yapabilmelerine olanak sunan ve bu doğrultuda dizayn edilecek olan 'Bebek Bakım ve Emzirme Odamız' çok yakında Belediyemiz Sahil Sosyal Tesisler 2'nin yanında bulunan alanda değerli annelerimizin ve küçük hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.