22.02.2017 16:13:06

Lakers'ta 'Magic Johnson' dönemi

Los Angeles Lakers, Genel Menajer Mitch Kupchak'i görevden almasından sonra Basketbol Operasyonları Başkanı görevine Magic Johnson'ı getirdi.

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Los Angeles Lakers, Genel Menajer Mitch Kupchak'i görevden almasından sonra Basketbol Operasyonları Başkanı görevine Magic Johnson'ı getirdi.NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers, Genel Menajer Mitch Kupchak ile yollarını ayırmıştı. Lakers, Kupchak'ın yerine efsane oyuncularından birini getirdi. Los Angeles Lakers, Magic Johnson'ı Basketbol Operasyonları Başkanı yaptı.Magic Johnson, Lakers ile 1980, 1982, 1985, 1987 ve 1988 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı. Johnson ilk iş olarak da GM (Genel Menajer) pozisyonuna Rob Pelinka'yı getirdi.