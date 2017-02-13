13.02.2017 18:12:38

Lahor'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.Pakistan'ın Lahor kentinde protesto gösterileri sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Eyalet meclisi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın kilometrelerce öteden duyulduğu aktarıldı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.