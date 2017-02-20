20.02.2017 12:37:06

Lady Sanat Evi ve Sanat Galerisi Adana'da açıldı

Adana'da Lady Sanat Evi ve Sanat Galerisi açıldı.

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Adana'da Lady Sanat Evi ve Sanat Galerisi açıldı.Ziyapaşa Bulvarı üzerinde açılan Lady Sanat Galerisinde porselen, seramik, el sanatları, takı tasarımları, resim ve daha birçok ürün yer alıyor. Birçok sanatçının eserlerinin sergilendiği galeride sanat severlerin hem izleyebileceği, hem de eğitimini alabileceği imkan bulunuyor.Nalan Umay başta olmak üzere, Nesrin Saka ve Sibel Ateşok gibi sanatçıların bir araya gelerek dizayn ettiği galerideki eserler davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.