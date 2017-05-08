08.05.2017 18:46:52

Laçin'de AB projeleri meyve vermeye başladı

Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat ve proje ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret ederek yürütülen 'Laçin'de Fırsat Var' ve 'Laçin Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi (LAKEM)' projeleri hakkında bilgi verdiler.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat ve proje ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret ederek yürütülen "Laçin'de Fırsat Var" ve "Laçin Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi (LAKEM)" projeleri hakkında bilgi verdiler.İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yürütülen projelerin Laçin'e hareketlilik getirdiğini ve ilçe ekonomisine katkı sağladığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Proje kapsamında açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından üretilen ürünleri inceleyen Seyit Ali Büyük, "Pazarlama ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek başarılarının devamını" diledi.İlçede, dezavantajlı kişilere yönelik açılan kurslarda 90 kursiyer, salma tavuk yetiştiriciliği, örtü altı sebzeciliği, mum üretimi, çanta ve süs eşyası gibi alanlarda üretim yapıyor.