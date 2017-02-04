04.02.2017 17:20:32

Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası başladı

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası başladı.

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Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası başladı.Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası, Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde başladı. Bursa, İstanbul, Eskişehir, Adana, Bilecik, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'dan 24 kulüp toplamda 435 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Türkiye Karate Federasyonu Bursa Temsilcisi Ömer Duran, Yıldırım Belediyespor Başkanı İlhami Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.Göreve geldikleri ilk günden itibaren yerel yönetim anlayışında sporun önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "25 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Uluslararası Yıldız Erkekler Halter Turnuvası'nın yanı sıra Uluslararası Yıldırım Bayezid Han Güreş Turnuvası, Yıldırım'da 17 Yaş Balkan Badminton Şampiyonası'ndan sonra önemli bir organizasyonda daha birlikteyiz. Turnuvamıza 8 şehirden 435 sporcu katılıyor. Yıldırım'da gerçekleştirilen turnuvamıza katkılarından dolayı başta Türkiye Karate Federasyonu olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tekrar teşekkür ediyorum" dedi.Gençleri spora teşvik etmek adına olimpik branşlara ayrıca önem verdiklerini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Gençlerimizi spora teşvik etmek adına uluslararası organizasyonları şehrimizde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı sosyal problemlerden uzaklaştırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için sporun tüm branşlarında yatırımlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.