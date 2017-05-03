04.05.2017 12:12:40

KYK üniversitelerle veri paylaşımını güçlendiriyor

YÖK iş birliğiyle yürütülen 'Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi' kapsamında düzenlenen çalıştaylar, 7 ilde 400'ü aşkın öğrenci işleri personelinin katılımıyla yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen "Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi (DEZÖDES)" kapsamında, 7 ilde 400'ü aşkın öğrenci işleri personelinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün de koordinasyonunda Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen DEZÖDES kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Malatya, Samsun ve Adana'da çalıştaylar gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde 7 ilde düzenlenen çalıştaylara, çevre illerdeki üniversitelerin öğrenci işleri bölümlerindeki çalışan ve yöneticilerle birlikte 400'ü aşkın personel katıldı.

Çalıştaylarda "Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)" başta olmak üzere kurumlar arasında sağlıklı veri akışı sağlanmasına yönelik görüş alışverişlerinde bulunularak, yol haritaları düzenlendi. Ayrıca mevcut sistemin aksayan yönleri masaya yatırıldı.



Öğrencilere verilen yurt, kredi, burs gibi hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığı proje kapsamındaki çalışmalar sonunda, yükseköğretim kurumları ve KYK arasındaki bilgi paylaşımının esaslarına yönelik kurumsal kullanım amaçlı kılavuz da yayınlanacak.

