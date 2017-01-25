25.01.2017 12:38:09

KYK 'Siberbeyin' arıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 'KYK Siberbeyin Arıyor' e-bilgi yarışması başlattı. Son başvuru tarihi ise 25 Şubat olarak belirlendi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı "KYK Siberbeyin Arıyor" e-bilgi yarışması başlattı. Son başvuru tarihi ise 25 Şubat olarak belirlendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, teknolojiye ilgi duyan ve bu konuda kendine güvenen tüm öğrencileri bilgi yarışmasına davet ediyor. Başvuru ve kayıtların 23 Ocak'ta başladığı, finallerin ise 25 Şubat'ta yapılacağı "KYK Siberbeyin Arıyor" adlı e-bilgi yarışmasının, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, kurum yurtlarında barınan öğrencilere siber dünyanın perde arkasını aralamak ve bilinçli internet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.Elektronik ortamda gerçekleştirilecek yarışmada ilk 10'a giren öğrencilere birer adet cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Finale kalan tüm öğrenciler ise bilişim seminerine kayıt hakkı kazanacak. İlk 5'e giren öğrencilere verilecek ödüller ise şu şekilde:"Birinciye 10 cumhuriyet Altını ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 7 cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar, üçüncüye 5 cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar, dördüncüye 3 cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar, beşinciye 2 cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar"Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler gencfikirleryarisiyor.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.