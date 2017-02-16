16.02.2017 14:28:31

KYK ESMEK açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yatırımlarından biri olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ESMEK düzenlenen törenle açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yatırımlarından biri olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ESMEK düzenlenen törenle açıldı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yaptırılan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Merkezi'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Genel Sekreter Yardımcıları Ünsal Kıraç, KYK Erzurum Bölge Müdürü Salih Kaygusuz, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, " ESMEK Erzurum için ayrı bir yer tutuyor ve her geçen gün yeni bir mahallemizde ve ilçelerimizde sosyal yaşam merkezi olan ESMEK'leri açmaya devam ediyoruz. Çünkü günümüzde meslek sahibi olmak önemli bir yer tutuyor. Bir okulu bitirebilirsiniz belli bir eğitim almış olabilirsiniz ama bildiğiniz bir meslek yoksa toplumda tutunmanız ve yer edinmeniz mümkün olmuyor. Bundan dolayı ESMEK'ler meslek edinme konusunda önemli yerler olacaktır. Şimdi açılışı yapacağımız ESMEK'inde hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokolün kurdele kesimi ile açılış yapıldı.