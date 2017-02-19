19.02.2017 16:52:40

KYK'dan cami cemaatine çorba ikramı

Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

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Erzincan'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor.Birlik ve beraberlik mekânı olan camilerde vatandaşları buluşturmak, kaynaştırmak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirerek kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlamak ve seher vaktinin manevi atmosferinden istifade etmelerini sağlamak amacıyla Cami-i Kebir'de başlatılan "Sabah Namazı Buluşmaları" devam ediyor. Sabah namazı buluşmalarına Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan kız ve erkek öğrenciler katılarak kardeşlik duygularının pekişmesi adına katkıda bulunuyorlar. Kılınan Sabah namazından sonra yapılan zikir ve okunan İlahi sonrası Erzincan'a gelen Diyarbakır il Müftüsü Burhan İşleyen Ayet ve Hadislere dayalı yaptığı sohbet ile gönüllere hükmetti. Sohbet sonrası cami çıkışında Cami cemaatine Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan çorba ikram edildi.