28.02.2017 17:30:53

KYK Alaplı öğrenci yurdundan kan bağışı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Alaplı Yurt Müdürlüğü tarafından 'Vatan Sana Kanım Feda' sloganı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.

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Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Alaplı Yurt Müdürlüğü tarafından "Vatan Sana Kanım Feda" sloganı ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.Yurt Müdürü Erhan Yavaş, yaptığı açıklamada, Yurtkur salonunda düzenlenen kan bağış kampanyası 15 Temmuz şehitleri anısına "Vatan Sana Kanım Feda" sloganı ile düzenlendiğini söyledi.Kan bağışı kampanyasına öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yavaş, "Yurdumuzda her yıl Kızılay Alaplı Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bugünde 15 Temmuz şehitlerimiz anısına "Vatan Sana Kanım Feda" sloğanıyla kan bağışı kampanyası düzenledik. Burada amacımız gençlerimizi ve vatandaşlarımızı milli şuurla donatmak ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaktır. Bugün 15 Temmuz'da demokrasiye ve milli iradeye karşı yapılan saldırılarda şehit olan 240 demokrasi şehidi anısına yaptığımız kan bağış kampanyası katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.