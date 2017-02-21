21.02.2017 17:04:20

Kuzu: 'Kimseyi gasp etmedim'

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu ifadesinde Cumhurbaşkanının alınması olayından bilgisi olmadığını, Marmaris'e indikten sonra öğrendiğini ileri sürdü.

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Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast duruşmasında Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu ifadesinde Cumhurbaşkanının alınması olayından bilgisi olmadığını, Marmaris'e indikten sonra öğrendiğini ileri sürdü."Avukatım engelliydi"Zekeriya Kuzu, kendisi ile ilgili iddiaların tümünü reddederken suçu avukatına attı. Mahkeme başkanı iddiaları okumadığını belirtmesi üzerine Kuzu, "Avukatım görme engelliydi. Hatta imza attığı sırada 'Şuraya imzala' diyerek imza attırdılar" şeklinde konuştu."Taner binbaşı terör operasyonuna gidileceğini söyledi"Mahkemede ifadesini sürdüren Kuzu, "Taner Berber binbaşım ile birlikte nezaket ziyareti yapmak için Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in odasına gittik. Sönmezateş ile kısa bir süre sohbet ettikten sonra Taner binbaşıya '12 kişilik bir ekip oluşturabilir misin' diye sordu. Daha sonra Taner Binbaşı üste kimlerin olup olmadığını araştırdı. 11 kişilik ekip bulununca 'Ben de gelebilirim' dedim. Daha sonra odadan çıktık. Başka konuşmalara şahit olmadım. Sonraki dakikalarda Taner Binbaşı bir terör operasyonuna gidileceğini söyledi. Ama hangi terör örgütü olduğu açıklanmadı. Orada bizim çevre güvenliğini alacağımız söylendi" dedi. Taner Binbaşının 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce Ankara'ya toplantıya gittiğini ifade eden sanık Kuzu, "Taner binbaşının Ankara'ya gittiğini biliyorum. Ama o toplantıda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Taner Binbaşı isimleri belirledi ve ekibi çağırdı. Ankara'dan gelen ekiplere silahlar verildi" dedi."Memlekette olup bitenden haberim yoktu"Mahkeme Başkanının 'Üst komutanının haberi var mıydı? şeklindeki soruya "Haberi yoktu" şeklinde cevap verdi. Mahkeme Başkanı bu defa 'Nereye gidiyorsunuz diye sormadınız mı? sorusuna ise Kuzu "Ben emri Taner binbaşıdan alıyorum. Memlekette de olup bitenlerden haberim yoktu" şeklinde konuştu."Ateş edilince saklandım"Helikoptere bindikten sonra uzun bir süre beklediklerini ifade eden Kuzu, "Helikoptere doğru yöneldik. Uzun bir müddet bekledik. Helikopter havalandı. Marmaris'e iniş yaptık. Gruplara ayrıldık. Özel kuvvetler bizim önümüzdeydi. Biz de MAK timleri olarak arkalarındaydık. Hedefe doğru yaklaştığımızda üzerimize ateş edildi. Ben de hemen saklandım. Şükrü Binbaşı 'Çıkmazsanız roket atarız' dedi. Onunu ardından hemen bir patlama oldu. Ama o patlama roket mi bilmiyorum. Ben silahımı hiç kullanmadım. Sadece iki el Çiğli'de ateş ettim. O ara can derdine düşüp saklandım. Bir kişi getiriliyordu. Daha sonra polisi olduğunu öğrendim ve düşünmeye başladım. Oraya gidene kadar Cumhurbaşkanını almaya gittiğimizi bilmiyordum. 'Cumhurbaşkanı nereye gitti. Çabuk söyleyin' diye duydum. İçeriden çıkartılan birine soruyorlardı. O an Cumhurbaşkanını öğrendiğim zaman şaşırdım. Şükrü Binbaşının elinde sürekli telefon vardı. Yoğun bir çatışma başladı. Sürünerek otele girdim. Mermiler geldiği için. Daha sonra gelen kişinin polis memuru olduğunu öğrendim. MAK ekibi kelepçeledi" dedi.Kuzu:"Kimseyi gasp etmedim"Mahkeme başkanının 'Aranızda Himmet hareketinden olan var mı' sorusu üzerine Kuzu, "Ben böyle bir konuşma hiçbir zaman duymadım" diyerek karşılık verdi. Mahkeme heyeti yine, polis memurlarının yağmalanması olayını sanık Kuzu'ya sordu. Kuzu, "Hiçbir memurun eline bile dokunmadım. Kimsenin üstünü aramadım. Kimseyi gasp etmedim" dedi.