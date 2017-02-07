07.02.2017 16:52:58

KUZKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Planlama ve Yönetimi Birim Başkanı Halil İbrahim Kırlı, yürüttükleri programlar ile bölgeye eş finansman desteği de dahil olmak üzere yaklaşık 130 milyon TL kaynak sağladıklarını söyledi.

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Planlama ve Yönetimi Birim Başkanı Halil İbrahim Kırlı, yürüttükleri programlar ile bölgeye eş finansman desteği de dahil olmak üzere yaklaşık 130 milyon TL kaynak sağladıklarını söyledi.KUZKA, "2017 Yılı Teknik Destek Programı" hakkında bilgilendirmede bulundu. Proje hakkında bilgi veren Planlama ve Yönetimi Birim Başkanı Halil İbrahim Kırlı, "Bilindiği üzere Ajansımız Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınmasına hizmet etmesi amacıyla 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. O tarihten bu yana bölgeye yönelik 8 adet Mali Destek Programı, 2 adet Doğrudan Faaliyet desteği ve 2 adet Teknik Destek Programı uygulamıştır. Bu programlar ile bölgeye eş finansman desteği de dahil olmak üzere yaklaşık 130 milyon TL kaynak sağlanmıştır. Bu programların uygulanmasında ana amacımız illerimizi belli bir kalkınma seviyesine ulaştırmak ve sürdürebilirliği sağlamaktır" dedi.Sorumluluk alanlarında bulunan illerin potansiyelleri ve önceliklerinin birbirinden birçok yönden farklılık gösterdiğini belirten Kırlı, "Bu nedenle, programlarımızı da illerimizin bu özelliklerini göz önünde bulundurarak tasarlamaktayız. Her ilin farklı potansiyel değerler üzerinden kalkınmasını sağlayacak sektörlere destek ve hizmet sunma çabasındayız. Bu nedenle,01 Şubat 2017 tarihinde ilan ettiğimiz Teknik Destek Programımız da bu hassasiyetler ile tasarlandı. Program dahilinde ilimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin kapasite ve alt yapılarını geliştirmek amacıyla Ajansımız tarafından 400 bin TL bütçe tahsis edildi" diye konuştu.Proje başına 15 bin TL'ye kadar destekHalil İbrahim Kırlı, "Ajansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, ihtisas bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve üst kuruluşlarının bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslar arası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine yönelik olarak proje başına 15 bin TL'ye kadar destek sağlayacağız. 2017 yılı Teknik Destek Programımız yıl boyunca açık olup başvurular 2 aylık dönemler halinde alınacaktır. İlgili dönem içerisinde Ajansımıza ulaşan başvuruları değerlendirilerek başarılı bulunması halinde ivedilikle destekleyeceğiz. Sinop'ta faaliyet gösteren tüm sektör temsilcilerimizi sunulan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum. Ajansımıza yapılacak teknik destek proje başvurularının en geç 31 Ekim Salı saat 18.00'e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden tamamlanması, hem de matbu proje belgelerinin aynı tarihte Ajansımıza ulaştırılması gerekmektedir. Teknik Destek Programımızın Sinop'a hayırlı olması temennisiyle saygılarımı sunuyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.