SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kuzeyin Oğlu'ndan Ankaralılara unutulmaz konser
12.02.2017 04:14:37

Kuzeyin Oğlu'ndan Ankaralılara unutulmaz konser

Ankaralılar, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Volkan Konak'ın sahne aldığı konserle keyifli bir gece yaşadı.

Ankaralılar, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Volkan Konak'ın sahne aldığı konserle keyifli bir gece yaşadı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün arifesinde düzenlediği konserle, Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Winner İncek Otel'de gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren Ankaralılar, salonu saatler öncesinden hınca hınç doldurdu. Konak, kendi eserlerinin yanı sıra; Neşet Ertaş'tan Orhan Gencebay'a, Cem Karaca'dan Aşık Mahsuni Şerif'e kadar pek çok ustanın eserini seslendirdi. Konak'ın okuduğu hareketli parçalara duyarsız kalamayan seyirciler, masaların arasında halay çekti.

Salon İzmir Marşı'yla inledi

Seslendirdiği duygusal parçaların ardından İzmir Marşı'yla salonu hareketlendiren Konak, marşı büyük bir coşkuyla yorumladı. Kuzey'in Oğlu'na eşlik eden davetliler, marşı hep bir ağızdan okudu.

Çok eğlenceli bir gece geçirdiğini kaydeden Filiz Aydın, "Program muhteşemdi, çok güzel bir akşamdı. Maçlarda, konserlerde İzmir Marşı'nın okunması çok güzel bir şey. Bugün de çok güzel okundu. Gurur vericiydi, daha sık olması lazım bunun" şeklinde konuştu.

"Oğlum kalp krizi geçireceğimden korktu"

Ömrünün en keyifli gecesini yaşadığını ifade eden Güler Atamer, "Ben, 65 yıllık ömrümde bu geceki gibi bir heyecanı yaşamadım. Oğlum kalp krizi geçireceğimden korktu ama onun sayesinde bu muhteşem sanatçıyla çok güzel saatler geçirdim. Artık ölsem de gam yemem" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.
12.02.2017 02:55:48
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz '5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak' dedi.
11.02.2017 23:31:50
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.
11.02.2017 23:30:10
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, geçen yıl ABD ile güvenlik alanında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre 'bir savaş eğitim merkezi inşa edileceğini' söyledi.
11.02.2017 22:26:59
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu.
11.02.2017 21:53:48
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Şanlıurfalı öğrenciler uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' yaptılar.
11.02.2017 20:17:18
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttı.
11.02.2017 20:09:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
Mogherini'den Trump'a uyarı: İşimize karışma
Mogherini'den Trump'a uyarı: İşimize karışma
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları