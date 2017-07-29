SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Kuzey Kore tehdidenden Çin ve Rusya sorumlu'
29.07.2017 12:05:52

'Kuzey Kore tehdidenden Çin ve Rusya sorumlu'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore tehdidinin artmasından Rusya ve Çin'i sorumlu tuttu.

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayımlayan Tillerson, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programının ekonomik destekçileri olan Rusya ve Çin, bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek artan tehdidin tek sorumlusu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını açıklamış, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore'nin menzili bin kilometreye ulaşan kıtalararası balistik füze fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.

 


    YORUM YAZ
İsrail bir kez daha Saraçhane'de protesto edildi
İsrail bir kez daha Saraçhane'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla protesto edildi. Park alanına Kubbetü's Sahra'nın maketi konuldu.
29.07.2017 11:02:18
FETÖ’nün MİT'teki köstebeği, tırlar durdurulurken eskorttaydı
FETÖ’nün MİT'teki köstebeği, tırlar durdurulurken eskorttaydı
FETÖ’nün 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulması sırasında kullandığı MİT’teki köstebeği Eski Özel Kuvvetler personeli Kaan Kürşat Karaahmetoğlu’nun tıra eskortluk eden araçlarda olduğu belirtildi.
29.07.2017 10:30:22
İş adamının ölümünde infaz şüphesi!
İş adamının ölümünde infaz şüphesi!
Karabük yolunda kafasından vurulmuş halde bulunan iş adamının ölümünün 'intihar mı infaz mı?' olduğu şüpheleri üzerinde duruluyor.
29.07.2017 01:39:34
Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!
Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandığına göre bazı ülkelerden ithal edilen ve belirlenen ölçünün üstünde olan motosikletlere ek gümrük vergisi getiriliyor.
29.07.2017 01:33:14
Terim hakkında suç duyurusu!
Terim hakkında suç duyurusu!
Eski milli kaleci Rüştü Rençber, geçtiğimiz günlerde tartıştıkları Fatih Terim hakkında suç duyurusunda bulundu.
29.07.2017 01:22:48
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
29.07.2017 01:19:00
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan ve 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili davada ara karar açıklandı.
29.07.2017 01:13:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması
Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması
Görevden alınan Pakistan Başbakanı'ndan yeni karar!
Görevden alınan Pakistan Başbakanı'ndan yeni karar!
Eski İsveç Başbakanı 15 Temmuz'u yazdı!
Eski İsveç Başbakanı 15 Temmuz'u yazdı!
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!
İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!
Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı
Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı
Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!
Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!
SON YORUMLANANLAR
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
Hayır, Channel 4: İslam, IŞİD’in eylemlerinden sorumlu değil!
Hayır, Channel 4: İslam, IŞİD’in eylemlerinden sorumlu değil!
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
'Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanıyor'
'Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanıyor'
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları