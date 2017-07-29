29.07.2017 12:05:52

'Kuzey Kore tehdidenden Çin ve Rusya sorumlu'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore tehdidinin artmasından Rusya ve Çin'i sorumlu tuttu.

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayımlayan Tillerson, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programının ekonomik destekçileri olan Rusya ve Çin, bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek artan tehdidin tek sorumlusu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını açıklamış, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore'nin menzili bin kilometreye ulaşan kıtalararası balistik füze fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.