28.07.2017 22:36:24

'Kuzey Kore'nin fırlattığı füze bin kilometre yol kat etti'

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, ' Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalararası füze bin kilometre yol kat etti' dedi.



ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzeleri doğrulayarak, "Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalararası füze bin kilometre yol kat etti. ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin ABD saatiyle 10.41'de tek bir füze fırlattığını tespit etti ve onu takip etti. Bunun beklendiği gibi kıtalararası balistik bir füze olduğu kanısındayız" dedi.