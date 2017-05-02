02.05.2017 22:40:01

Kuzey Kore konusunda anlaştılar

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefondan görüştü

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ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefondan görüştü. Görüşmede Kuzey Kore konusunda anlaşma sağlandı.ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, teröre karşı ortak mücadele ve Kuzey Kore konusunda anlaşma sağlandı. Putin, "Kuzey Kore konusunda sabırlı olunmalı, tansiyon düşürülmeli" dedi. İki lider, Suriye konusunda da dışişleri bakanlarının görüşmelerinin artırılmasına karar verdi.Trump ve Putin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde bir araya gelebilir.