31.07.2017 23:56:12

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesinden ilginç makale!

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, ABD'nin Kuzey Kore söylemlerine karşılık bir makale yayınladı. Makalede; 'ABD'li emperyalistler Kuzey Kore'ye yönelik çağdışı düşmanca politikasına son verene ve ülkemize verdikleri zarar nedeniyle diz çöküp özür dileyene dek, saldırı yapmaya hazırız' diye yazdı.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da ülkenin gerçekleştirdiği son nükleer deneme hakkında bir makale kaleme alındı.

Makalede, "Hwasong-14 adlı kıtalararası balistik füzenin ikinci denemesinde elde edilen büyük başarı, partimizin ve halkımızın devrimci inancının büyük bir göstergesi oldu.

ABD'li emperyalistler Kuzey Kore'ye yönelik çağdışı düşmanca politikasına son verene ve ülkemize verdikleri zarar nedeniyle diz çöküp özür dileyene dek, saldırı yapmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Güney Koreli Yonhap haber ajansı, Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze potansiyelini sergileyerek ABD'nin Kuzey Kore politikasını değiştirmeye çalıştığını vurgulamıştı.