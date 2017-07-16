16.07.2017 11:37:47

Kuzey Kore'den tehlikeli nükleer adımı

Ülkenin ana nükleer üretim tesisinin uydu termal görüntülerinde plütonyum seyrelten reaktörde hareketlilik yaşandığı belirlendi.

Kuzey Kore'nin geçen yılın ikinci yarısında nükleer silah yapımında kullanılabilecek yeni seyreltilmiş plütonyum ürettiği iddia edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore'nin nükleer ve silahlanma faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen "38 North" internet sitesine dayandırdığı haberde, Pyonyang yönetiminin geçen yılın eylül ayı ile bu yılın ocak ayı arasında bilinmeyen miktarda ilave seyreltilmiş plütonyum ürettiğine dair kanıtlar olduğu ileri sürüldü.

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı ABD-Kore Enstitüsü uzmanlarının hazırladığı sitede yer alan raporda, Aralık 2016 ile Ocak 2017 arasında, ülkenin Yongbyon'daki ana nükleer üretim tesisinin Deneysel Hafif Su Reaktörü üzerinde, önceki altı ayda görülmeyen ısı etkinliğine rastlandığı, 5 megavat kapasiteli reaktörün ya kesintisiz olarak, düşük seviyede çalıştığı ya da hiç çalışmadığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, bunu Pyonyang yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna bildirmediği, belirsiz miktarda az seyreltilmiş plütonyum ürettiğine dair kanıt olabileceği ifade edildi.

"Radyo-kimya laboratuvarı kesintisiz olarak çalışmış ve tespit edilen en az iki rapor edilmeyen seyreltme faaliyetinde belirsiz miktarda plütonyum üretildiği anlaşılmıştır. Bu, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanmasında yeni bir adım olabilir" ifadesine yer verilen raporda, ayrıca aynı tesisin uranyum zenginleştirme tesisinde de ısı etkinliğinin arttığı öne sürüldü.

Etkinliğin santrifüj hareketliliğinden mi yoksa bakım çalışmalarından mı kaynaklandığının anlaşılmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin 2006 ve 2009'da yaptığı yer altı nükleer testlerinde plütonyum kullandığı biliniyor. Bazı analistler ise Eylül 2006'da yapılan testte zenginleştirilmiş uranyum kullanılmış olabileceğini ileri sürüyor.