03.02.2017 03:03:07

Kuzey Kore'den tatbikat tehdidi

Kuzey Kore, 'Güney Kore-ABD ortak tatbikatı felaketle sonuçlanır' tehdidinde bulundu...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Güney Kore'de yayın yapan Yonhap Haber Ajansının haberine göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendirme yollarını görüşmek üzere Seul'e yaptığı ziyarete Pyongyang yönetiminden sert tepki geldi.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komisyonunun, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamasında, "Sorun, Güney Kore hükümetinin, mart ayında ortak askeri tatbikat yürütmek ve ABD'nin nükleer stratejik varlığını bölgeye yeniden getirmek istemesi. Birden stratejik durumumuzu değiştirecek, gözümüzün önünde yapılan bu tür nükleer savaş provalarının sonucunun nasıl bir felakete yol açacağını söylemeye bile gerek yok." ifadesine yer verildi.

"Güney Kore savaşla karşılaşabilir"

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasıyla sonuçlanan siyasi skandala da değinilen açıklamada, "Güney Kore, kargaşanın üstesinden gelmek için pervasız zıtlaşmalara ve provokasyonlara kalkışırsa, akıl almaz çatışmalarla ve savaşla karşılaşabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İlk yurt dışı ziyaretini Seul'e yapan Mattis'in Güney Koreli mevkidaşı Han Min-koo ile bir araya gelerek, Washington'ın Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı stratejik askeri varlığını bölgeye konuşlandırıp konuşlandırmayacağı konusunu görüşeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile "daha güçlü ilişkiler" geliştirmek istediğini aktaran Mattis, Trump'ın, iki ülke arasındaki ittifaka verdiği önceliği açıkça vurguladığını kaydetti.

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