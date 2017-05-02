03.05.2017 11:15:07

Kuzey Kore'den gözaltına alınan ABD'liyle ilgili açıklama!

Nükleer silah ve balistik füze geliştirme programı nedeniyle ABD ile yaşanan gerginliğin arttığı Kuzey Kore'den nisan sonunda gözaltına alınan ABD vatandaşıyla ilgili açıklama geldi. Gözaltına alınan profesörün 'devleti yıkmak amacıyla düşmanca eylemler içinde olduğu' öne sürüldü.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, 22 Nisan'da bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını doğruladı. ABD vatandaşının adının Kim Sang-duk olduğu ve başkent Pyongyang'daki havalimanında gözaltına alındığı belirtildi. KCNA'nın açıklamasında Kim'in 'Ülkeyi yıkmak amacıyla düşmanca suç tekil eden eylemler' içinde olduğu iddia edildi.

KİM'İN GÖZALTINA ALINDIĞINI ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTE VE GÜNEY KORE BASINI DUYURMUŞTU

Güney Kore basını ve Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Profesör Kim Sang-duk'un Kuzey Kore'de gözaltına alındığını nisan sonunda duyurmuştu.

50'li yaşlardaki Kim'in gözaltına alınmadan önce birkaç hafta boyunca Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde konuk profesör olarak ders verdiği ayrıca ülkeye yönelik bazı yardım programları için çalıştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki diplomatik ilişkileri yürüten İsveç Büyükelçiliği de gözaltıyı doğrulamıştı.

ABD basınına konuşan bazı gözlemciler Kim'in ABD ve Kuzey Kore arasında giderek kötüleşen ilişkiler nedeniyle gözaltına alınmış olabileceği yorumunu yapmıştı.



KUZEY KORE'DE TOPLAM 3 ABD VATANDAŞI ALIKONULUYOR

Kim, son iki yılda Kuzey Kore'de gözaltına alınan veya tutuklanan 3. ABD'li oldu.

Bir ABD vatandaşı casusluk suçlaması nedeniyle, diğeri de kaldığı oteldeki propaganda afişini çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.